Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 5. februarja - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov znatna, tretje stopnje, nižje pa večinoma zmerna, druge stopnje. Nevarna so zlasti strma travnata pobočja in grape, kjer se lahko spontano prožijo plazovi mokrega snega in zdrsni plazovi, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.