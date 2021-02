Ljubljana, 5. februarja - Poslanca SAB Marko Bandelli in Andrej Rajh bosta danes, po zaključeni novinarski konferenci SD, LMŠ, Levica in SAB, ki bo ob 12. uri v preddverju dvorane DS na Šubičevi 4, dala izjavo za medije glede zapovedi obveznega negativnega testa za dnevne migrante za vstop v Avstrijo in Italijo in glede zaostrovanja ukrepov na mejah, so sporočili iz PS SAB.