Tedenski pregled - Slovenija od 5. do 11. 2.

Ljubljana, 12. februarja - Ob prehodu države v oranžno fazo epidemije je vlada sprostila vrsto dejavnosti. Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS so znova vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem. Prešernov dan je tokrat potekal okrnjeno in povečini virtualno.