New York, 5. februarja - Ruski hokejski zvezdnik Aleks Ovečkin je v severnoameriški hokejski ligi NHL postal sedmi najboljši strelec vseh časov. Na gostovanju pri New York Rangers, kjer je njegov Washington izgubil z 2:4, je dosegel 709. gol v ligi in za seboj pustil Mika Gartnerja.