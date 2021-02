V Zrečah zaradi vloma odpovedali krvodajalsko akcijo

Zreče, 5. februarja - Krvodajalsko akcijo v Zrečah, ki jo je za danes napovedal Univerzitetni klinični center Maribor, so odpovedali. Vzrok odpovedi je vlom v hotel Dobrava, kjer bi morala potekati akcija, na kateri so pričakovali 150 krvodajalcev, so za STA povedali v Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice.