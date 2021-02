Singapur, 5. februarja - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. S tem so sledili rasti v New Yorku, kjer so v četrtek dosegli nove rekorde. Vlagatelji so ob večanju števila cepiv proti covidu-19 optimistični glede gospodarskega okrevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.