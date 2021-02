V plesni predstavi Dežela sanj z malim Nemom v deželo sanj

Ljubljana, 5. februarja - V produkciji Muzeuma Ljubljana in koprodukciji zavoda EN-KNAP je nastala plesna predstava za otroke in odrasle Dežela sanj po motivih stripa Mali Nemo v deželi sanj Winsorja McCaya. Režijo, gib in vizualno podobe je imela na skrbi Barbara Novakovič. Predstava bo med 18. in 20. uro dostopna na spletu.