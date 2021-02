Predstavniški dom ameriškega kongresa iz odborov izključil Marjorie Taylor Greene

Washington, 5. februarja - Demokratska večina v predstavniškem domu ameriškega kongresa je ob sodelovanju 11 republikancev v četrtek republikansko kongresnico Marjorie Taylor Greene izključila iz članstva v odborih. Izjemen ukrep si je prislužila z izjavami in zagovarjanjem nasilja, rasizma, antisemitizma, sovraštva do muslimanov in kolegov.