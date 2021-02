Na Pokljuki po 20 letih za naslove najboljših v biatlonu

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 5. februarja - Pokljuka bo med 9. in 21. februarjem gostila letošnje svetovno prvenstvo v biatlonu. Tekmovalci, teh bo 337 iz 38 držav, se na Rudno polje vračajo prvič po 2001, ko so tam prvič delili nazive najboljšim na svetu, vloge favoritov pa so tokrat mnogo bolj negotove kot v preteklih letih.