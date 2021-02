Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 in Nasdaq rekordno

New York, 4. februarja - Tečaji delnic na newyorških borzah so današnji dan sklenili v zelenem. Indeksa S&P 500 in Nasdaq pa sta dosegla nove rekorde. Na ugoden zaključek so vplivali predvsem spodbudni podatki, ki kažejo na morebitno stabilizacijo trga dela, in pozitivni trendi v boju s covid-19, poročajo borzni analitiki.