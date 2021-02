V polfinalu klubskega SP še Al Ahly

Doha, 4. februarja - Znana sta druga polfinalista nogometnega svetovnega klubskega prvenstva v Katarju. Vozovnici za polfinale sta si z z današnjima zmagama v četrtfinalu priborila mehiški Tigres in Al Ahly iz Egipta. V polfinale sta bila že neposredno uvrščena evropski in južnoameriški prvak Bayern in Palmeiras.