Starši, otroci in pedagogi si želijo vrnitve v šolo

Ljubljana, 4. februarja - Šolanje na daljavo ne more nadomestiti pouka v šoli, učitelji, otroci in starši si želijo vrnitve v šolo, a na varen način, so poudarili sodelujoči na današnji okrogli mizi o šolanju na daljavo. Pozdravili so odprtje šol za učence prve triade po vsej državi in izpostavili težave, s katerimi se soočajo v času epidemije covida-19.