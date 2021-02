VS ZN pozval k izpustitvi mjanmarske voditeljice in drugih priprtih

New York, 4. februarja - Varnostni svet Združenih narodov je danes pozval k izpustitvi mjanmarske politične voditeljice Aung San Suu Kyi ter drugih predstavnikov oblasti in civilne družbe, ki jih je mjanmarska vojska prijela med ponedeljkovim vojaškim udarom v Mjanmaru. Izrazili so tudi "globoko zaskrbljenost" zaradi uvedbe izrednih razmer v državi.