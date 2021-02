IO OKS znova pozval k večji pomoči športu, potrjen Letni program športa

Ljubljana, 4. februarja - Člani Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so na današnjem zasedanju vnovič pozvali vlado h konkretnejši podpori športu v naslednjem paketu za blaženje posledic pandemije covida 19. Obenem so še enkrat pozvali politične odločevalce, da se otrokom in mladini vnovič omogoči športna vadba ter potrdili Letni program športa.