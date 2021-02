Koalicija bo do 15. februarja analizirala situacijo, možna tudi rekonstrukcija vlade

Ljubljana, 4. februarja - Prvaki koalicijskih strank Janez Janša, Zdravko Počivalšek in Matej Tonin so na današnji novinarski konferenci izpostavili zavezanost k nadaljnjemu delu v koaliciji, ne glede na napovedano konstruktivno nezaupnico. Kot je dejal Janša, bodo organi strank do 15. februarja analizirali situacijo. Možna je tudi rekonstrukcija vlade.