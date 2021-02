Svet ECB s skupnim okvirjem za družbeno odgovorno in trajnostno investiranje

Ljubljana, 4. februarja - Člani Sveta Evropske centralne banke (ECB) so zaradi podnebnih tveganj in potencialnih finančnih učinkov določili skupni okvir za družbeno odgovorno in trajnostno investiranje, ki se nanaša na lastne evrske portfelje vrednostnih papirjev centralnih bank. Banka Slovenije sicer zadnja leta del investicij že namenja v t. i. zelene obveznice.