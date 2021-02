DNS: Omejevaje zastavljanja novinarskih vprašanj predstavlja cenzuro

Ljubljana, 4. februarja - V Društvo novinarjev Slovenije so danes opozorili, da zaznavajo nove oblike kratenja novinarske svobode. Te se po njihovem odražajo v omejevanju zastavljanja novinarskih vprašanj na vladnih novinarskih konferencah in v prepovedi nastopov funkcionarjem v informativnih oddajah medijev. Oboje predstavlja nedopustno cenzuro, so zapisali.