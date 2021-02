Andrej Pančur imenovan za direktorja Inštituta za novejšo zgodovino

Ljubljana, 4. februarja - Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Andreja Pančurja za direktorja Inštituta za novejšo zgodovino. Imenovan je za mandatno dobo petih let, za obdobje od 26. marca letos do 25. marca 2026, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ob tej je vlada sprejela še nekaj kadrovskih odločitev.