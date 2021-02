Predstavniki univerz za čimprejšnje soglasje k vpisnim mestom, nato tudi za strateški razmislek

Brdo pri Kranju, 4. februarja - Predstavniki univerz so na srečanju s premierjem Janezom Janšo in predstavniki gospodarstva pozvali, naj vlada čim prej poda soglasje k vpisnim mestom na visokošolske zavode, nato pa si lahko vzamejo tudi dovolj časa, da opravijo temeljit strateški razmislek o tem, katera vpisna študijska mesta potrebujemo. Ta je potreben, so se strinjali navzoči.