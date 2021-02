Ljubljanska borza: SBI TOP višje

Ljubljana, 4. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je danes na ljubljanski borzi povzpel za 0,37 odstotka in ustavil pri 948,30 točke. Skupni promet je dosegel 1,48 milijona evrov. Najprometnejše so bile z več kot pol milijona evrov delnice Krke, ki so se pocenile in zavrle rast indeksa. Delnice Cinkarne Celje so se prvi dan v prvi kotaciji podražile.