ECDC objavil posodobljen epidemiološki seznam držav s temno rdečimi območji

Bruselj, 4. februarja - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je danes objavil posodobljen epidemiološki zemljevid evropskih držav. S temno rdečo barvo, kar pomeni več kot 500 novih okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh, so med drugim označene celotna Slovenija, Portugalska, Češka, Latvija in Estonija.