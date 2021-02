Britanska igralka Charlotte Rampling dopolnila 75 let

Cambridge, 5. februarja - Britanska igralka Charlotte Rampling danes praznuje 75 let. Svetovno slavo je dosegla s kontroverznim filmom Nočni portir Liliane Cavani o mazohističnem odnosu med poveljnikom taborišča in taboriščnico. Sodelovala je z režiserji, kot so Luchino Visconti, Woody Allen, Lars von Trier in Francois Ozon.