V New Yorku prvič uspešno presadili obraz in obe roki

New York, 4. februarja - Zdravniki v New Yorku so sporočili, da so prvič uspešno presadili obraz in obe roki. 22-letni Joe DiMeo je operacije prestal avgusta lani, zdravniki pa so z razglasitvijo dosežka čakali nekaj mesecev, dokler niso bili prepričani, da njegovo telo ne bo zavrnilo novega obraza in rok.