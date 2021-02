V Garmischu moški smuk že v petek

Garmisch-Partenkirchen, 4. februarja - V Garmisch-Partenkirchnu so po odpovedi sredinega prvega smukaškega treninga na tekmovanju za svetovni pokal alpskih smučarjev danes izpeljali preizkus proge Kandahar. Prvi in edini uradni trening smuka pa je pripadel Avstrijcu Maxu Franzu, Slovenci so končali zunaj trideseterice.