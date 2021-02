V okviru programov Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist nastalo več kot 1000 projektov

Ljubljana, 4. februarja - Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad RS je na spletnem dogodku predstavil rezultate evalvacije programov Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist, ki sta se izvajala od leta 2016 do konca 2020. Nastalo je več kot 1000 projektov, v katere je bilo vključenih več kot 7500 študentov.