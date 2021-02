Pred obalo Libije rešili 121 migrantov

Rim, 4. februarja - Ladja Ocean Viking, s katero upravlja evropska humanitarna organizacija SOS Mediterranee, je danes iz mednarodnih voda pred obalo Libije rešila 121 migrantov, med njimi 19 žensk in dva majhna otroka. Več ljudi, ki so s prenapolnjenega čolna padli v morje, so sprejeli na krov ladje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.