Cinkarna Celje z uvrstitvijo v prvo kotacijo pričakuje večjo prepoznavnost

Ljubljana, 4. februarja - Cinkarna Celje z današnjo uvrstitvijo delnic v prvo kotacijo Ljubljanske borze pričakuje večjo prepoznavnost in kredibilnost, in sicer med vlagatelji na borzi in poslovnimi partnerji ter kot delodajalec, je na okrogli mizi dejal predsednik uprave Cinkarne Aleš Skok. Sodelujoči so se strinjali, da bi bilo treba spodbuditi vlaganje na kapitalski trg.