Na Golovcu namestili novo urbano opremo

Ljubljana, 4. februarja - Mestna občina Ljubljana (Mol) je na Golovcu namestila novo urbano opremo. V okviru evropskega projekta URBforDAN so v mestnem gozdu postavili informativne, označevalne in usmerjevalne table, lesene klopi, mize in dva podesta. Vzpostavili so tudi več učnih točk, so zapisali v sporočilu za javnost.