Epidemiologi za dodatno potrjevanje pozitivnih hitrih testov pri asimptomatskih osebah

Ljubljana, 4. februarja - Epidemiologi predlagajo, naj se nemudoma začne potrjevanje s PCR testi tistih pozitivnih hitrih testov, ki so bili opravljeni pri osebah brez simptomov. Prav tako predlagajo odprtje šol za učence do 5. razreda za vse regije in ukinitev omejitve gibanja na regije in občine, je danes povedal prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel.