Volvo Cars v drugi polovici lanskega leta zabeležil močno rast

Stockholm, 4. februarja - Za avtomobilskim proizvajalcem Volvo Cars, ki je v kitajski lasti, je z vidika dobička in prihodkov najboljše polletje doslej. Od julija do konca decembra je družba zabeležila 8,9 milijarde kron (skoraj 879 milijonov evrov) čistega dobička, kar je 44 odstotkov več kot v enakem predlanskem obdobju. Prihodki so zrasli za pet odstotkov.