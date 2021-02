Kriza izpostavila sistemske težave kmetijsko-živilskega sektorja

pogovarjal se je Matej Luzar

Ljubljana, 12. februarja - Epidemija covida-19 je kmetijska in živilska podjetja postavila pred zahteven izziv ter razgalila sistemske težave, s katerimi se sooča sektor, je za STA dejala direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Tatjana Zagorc. Podjetja otežene razmere premagujejo s prilagajanjem in inovativnostjo, a potrebujejo dodatno pomoč države.