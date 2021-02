V Belgiji iranskega diplomata obsodili na 20 let zapora

Antwerpen, 4. februarja - Sodišče v belgijskem Antwerpnu je danes iranskega diplomata Asadolaha Asadija zaradi načrtovanja bombnega napada na shod iranske opozicije blizu Pariza junija 2018 obsodilo na 20 let zapora. Tri soobtožene z dvojnim, iransko-belgijskim državljanstvom, so obsodili na zaporne kazni od 15 do 18 let in jim odvzeli belgijsko državljanstvo.