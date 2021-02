Indeks SBI TOP dopoldne pridobil tretjino odstotka

Ljubljana, 4. februarja - Dopoldne je na ljubljanski borzi minilo v znamenju skromnega trgovanja, indeks SBI TOP pa je pridobil tretjino odstotka. Največ povpraševanja je bilo po delnicah Krke, ki so pridobile 0,21 odstotka. Sledile so delnice Save Re, ki so se podražile za 0,97 odstotka.