Ljubljana, 4. februarja - Izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o osmem protikoronskem zakonu, bo ob 13. uri v veliki dvorani DZ, seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa je preložena in bo pol ure po koncu izredne seje v isti dvorani, so sporočili iz DZ. (STA)