Psi v nemški raziskavi v 94 odstotkih primerov odkrili novi koronavirus

Berlin, 4. februarja - Psi, ki so jih na fakulteti za veterino v nemškem Hannovru izurili za odkrivanje novega koronavirusa, so se pri tem izkazali za uspešne v kar 94 odstotkih primerov. Posebej izurjeni psi, ki virus zavohajo, sicer tovrstno delo že opravljajo na nekaterih letališčih in drugih prizoriščih na različnih koncih sveta.