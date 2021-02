Zaživela nova spletna stran Dobimo se v Celju

Celje, 4. februarja - Mestni marketing Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje je postavijo novo spletno stran Dobimo se v Celju, ki je namenjena ponudbi v mestnem jedru Celja. Poleg spletne strani bodo vzpostavili tudi Facebook in Instagram profil, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje.