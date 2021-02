Na Slovaškem postopno odpiranje šol in vrtcev

Bratislava, 4. februarja - Slovaška bo prihodnji teden ob strogih protikoronskih ukrepih postopoma odprla šole in vrtce, je v sredo napovedala slovaška vlada. Vsi vrtci in šole na Slovaškem so zaradi epidemije covida-19 zaprti od sredine decembra, nekatere šole že od sredine oktobra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.