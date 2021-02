Singapur, 4. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju še nekoliko zvišale. Severnomorska nafta brent se je podražila na najvišjo raven po lanskem februarju. Cene nafte brent in zahodnoteksaške nafte so tekom tedna pridobile približno osem odstotkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.