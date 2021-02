Newyorške borze končale mešano

New York, 3. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje ob trdnih ameriških gospodarskih kazalcih sklenili z manjšimi spremembami. Zdi se, da se je po nestanovitnosti prejšnjega tedna, ki jo je povzročilo naraščanje delnic GameStopa, AMC Entertainmenta in nekaterih drugih podjetij, trg ustalil, je poročala AFP.