Nova KBM Branik z zmago v Novi Gorici že tretji

Ljubljana, 3. februarja - Odbojkarice Nove KBM Branika so na derbiju 17. kroga v Novi Gorici s 3:0 premagale GEN-I Volley in ga prehitele na tretjem mestu. Za vodilnimi Kamničankami, ki so tokrat gladko ugnale Krim, je na drugem mestu še naprej Sip Šempeter, Šempetranke so tokrat s 3:0 premagale ATK Grosuplje. V primorskem derbiju začelja so bile s 3:2 boljše Koprčanke.