Finance o mladih na borzi in delnicah Gamestopa (4. 2.)

Ljubljana, 3. februarja - Petra Sovdat se v komentarju Pozor, milenijci na borzi! spominja na divje čase ljubljanske in balkanskih borz in tedanje prijeme mladih, ki so, kot ob delnicah Gamestopa, kravžljali živce starejšim udeležencem trga. A take zgodbe ne vlivajo zaupanja v kapitalske trge, ki bi morali imeti pozitivno vlogo pri razvoju podjetij in varčevanju ljudi.