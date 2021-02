Večer o premoči geostrateških interesov nad načelnostjo (4. 2.)

Maribor, 3. februarja - Matija Stepišnik v komentarju Navalni in interesi piše o tem, da je rusko sodišče Alekseju Navalnemu po vrnitvi v Moskvo pogojno kazen spremenilo v zaporno. Sledili so pozivi k opustitvi plinovoda Severni tok 2, za sankcije se je zavzel tudi Evropski parlament. A geostrateški in korporativni interesi prevagajo načelnost, meni komentator.