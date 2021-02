Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 2.)

Ljubljana, 3. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o sprejemu osmega protikoronskega zakona, interpelaciji ministrice za izobraževanje Simone Kustec in nominaciji treh žvižgačev za Nobelovo nagrado za mir s strani stranke Levica. Poročale so tudi o porastu registrirane brezposelnosti v Sloveniji in smrti Slovenke po vdihavanju smejalnega plina.