Dijakom iniciative Zahtevamo šolo sestanek prestavili, zato se ga ne bodo udeležili

Ljubljana, 3. februarja - Na ministrstvu za izobraževanje so dijakom, zbranim v iniciativi Zahtevamo šolo, za danes načrtovano srečanje prestavili na 9. februar, zato se ga ne bodo udeležili. So pa ministrstvu poslali svoje zahteve, če ne bodo izpolnjene, bodo 9. februarja bojkotirali pouk na daljavo, so poročali mediji.