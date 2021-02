V ameriškem kongresu slovo od policista, ki je umrl v napadu Trumpovih privržencev

Washington, 3. februarja - Predsednik ZDA Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta bila danes med žalujočimi, ki so se poklonili kongresnemu policistu Brianu Sicknicku, katerega žaro s pepelom so položili v kongresno palačo, ki jo je branil 6. januarja pred napadom privržencev Donalda Trumpa.