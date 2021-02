Ameriški zdravstveni strokovnjaki svarijo pred porastom okužb s koronavirusom zaradi super bowla

New York, 3. februarja - Ameriški zdravstveni strokovnjaki svarijo državljane, naj bodo v nedeljo posebej previdni med spremljanjem finala poklicne lige ameriškega nogometa NFL super bowl, da ne bo spet prišlo do velikega porast okužb z novim koronavirusom. Okužbe s koronavirusom in hospitalizacije v zadnjih dneh sicer upadajo.