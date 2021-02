Zavod za zaposlovanje z novimi izplačili delodajalcem

Ljubljana, 3. februarja - Zavod RS za zaposlovanje danes ponovno nakazuje pomoč delodajalcem na podlagi protikoronske interventne zakonodaje, in sicer skupno 7,25 milijona evrov. Naslednje nakazilo je predvideno prihodnjo sredo, nato pa vsak četrtek do porabe sredstev. Nekatera podjetja so pomoč zaradi neizpolnjevanja pogojev medtem vrnila.