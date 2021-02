Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 3. februarja - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo z neenotno smerjo indeksov. Vlagatelji so pozitivno sprejeli objave poslovnih rezultatov nekaterih tehnoloških velikanov, kot sta Google in Amazon, pozitivne so tudi novice s trga dela. Kljub temu ostaja nekaj negotovosti zaradi pandemije covida-19.