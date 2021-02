Na Goriškem promocija najbolj iskanih poklicev

Nova Gorica, 3. februarja - V Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica so se zaradi neuspešnega iskanja potrebnih strokovnih kadrov na trgu odločili za promocijsko akcijo, v kateri bodo devetošolcem in mlajšim brezposelnim osebam predstavili deficitarne poklice. Delodajalci neuspešno povprašujejo po kuharjih, avtokleparjih, elektrikarjih in inštalaterjih.