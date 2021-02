Po koronavirusu v skakalni ekipi minuli teden brez novih okužb

Ljubljana, 3. februarja - Smučarski skakalci so uspešno nastopili minuli vikend na svetovnem pokalu v Willingenu, preskok je naredil Bor Pavlovčič s četrtim in 15. mestom, čeprav so tik pred odhodom v Nemčiji ostali brez stebra ekipe Petra Prevca. Potem ko je bil pozitiven njegov brat Cene, je za covidno boleznijo zbolel še Peter Prevc, ob njem je doma ostal tudi Domen.